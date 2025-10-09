İstanbul'da Özgürlük Filosu Protestosu: İsrail'e Tepki

Levent'te konsolosluk önünde tepki

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere düzenlediği saldırı, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çağrısıyla Levent'te toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla saldırıyı ve filonun yasa dışı şekilde ele geçirilmesini kınadı.

Sloganlar ve pankartlar

Katılımcılar, pankartlarında "Özgür Filistin", "Bu son gece, şimdi değil de ne zaman?" ve "Hamas eğilmez Gazze yenilmez" yazılarına yer verdi. Grup, "Katil İsrail hesap verecek", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "İstanbul'dan Hamas'a, direnişe bin selam" sloganlarını attı. Protestoya katılanlardan birinin üzerinde "Özgürlük Filosu onurumuzdur" yazılı bir gemi maketi taşıdığı görüldü.

Konuşmalar: Tepkiler ve çağrılar

Program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, siyonist rejimin Vicdan Gemisi ve Özgürlük Filosu'na yönelik saldırı ve gemilerdeki vatandaşların esir alınması nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi. Yaroğlu, Sumud ve Özgürlük filolarındaki Türk vatandaşlarının İsrail hapishanelerinde bazı İsrailli askerlerle karşılaştıklarını hatırlatarak, bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Yaroğlu, "Müminlerin ahlakında yeise kapılmanın olmadığını" belirterek, "Vicdan Gemisi'ni bir sefer daha ele geçirseler, onlarca Vicdan Gemisi ile yine geleceğiz. Mavi Marmara şehitlerimize vermiş olduğumuz söze sadık kalacağız." dedi.

Sumud Filosu aktivisti ve Kevser Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ferhat Çalışye ise İsrail'in eylemlerine rağmen dünyanın uyandığını ve bunun kaynağının Gazze'nin direnişi olduğunu söyledi. Çalışye, Gazze'nin dünyaya kaybolmuş değerleri hatırlattığını ve zulme boyun eğmediğini vurguladı.

Filo yetkililerinin açıklamaları

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, günün kendileri için tarihi olduğunu belirtti. Songür, Vicdan Gemisi'ndeki 92 kişi ile bu gemiye eşlik eden 8 gemideki 55 kişinin Aşdod Limanı'nda tutulduğunu söyledi ve bu kişilerin Gazze Limanı'na doğru yola çıktıklarını, ancak İsrail'in saldırısıyla zorla Aşdod'a çekildiklerini anlattı: "Orada elleri kelepçelendi, yüzleri yerlere değdirildi, üzerlerine postallarla basıldı."

Songür, ülkede Gazze'ye binlerce gemiyle hareket edecek motivasyon bulunduğunu belirterek, Sumud Filosu'nda 45 gemiyle yapılan hareketin İsrail'i durduramadığını, daha büyük filolarla ablukanın denizden kırılacağını söyledi. "Bu abluka denizden kırılacak. Çünkü bu İsrail'in korkulu rüyası," ifadelerine yer verdi.

Freedom Flotilla Coalition-FFC'nin Amerikalı üyesi, emekli albay ve eski diplomat Mary Ann Wright de İstanbul halkına teşekkür etti. Wright, gemilerdeki herkesin amacının Gazze'deki ablukayı kırmak ve açlığı durdurmak olduğunu belirterek, "Filistinlileri korumak için İsrail hükümetine buradan sesleniyoruz, vatandaş olarak şunu söylüyoruz İsrailsiz bir dünya." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile program sona erdi.

