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İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da PKK'nın propagandasını yapan 11 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:22
İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sözde marşlar eşliğinde halay çekerek ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atarak eylemde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Geçtiğimiz gün gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Açıklamalara göre, Ö.R. isimli 36 yaşındaki kadın, sosyal medya paylaşımında örgütsel şarkı dinlerken görüntülendi. İşlemlerinin ardından, tutuklanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları

Arnavutköy ve Esenyurt'ta sokakta yapılan eylemler, Gaziosmanpaşa'da bir düğünde gerçekleşen etkinlikler ile ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri, zanlıların kimlik ve adreslerini tespit ederek 7 ilçede 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İlk operasyonda 13, ikinci operasyonda ise 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyon neticesinde 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da terör propagandası yapıldığına dair bu tür eylemlerle mücadele etmeye devam edileceği bildirildi.

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