İstanbul'da Rabia Katliamı'nın 12. Yılı Anma Etkinliği

Saraçhane Parkı'nda düzenlenen programda konuşmalar yapıldı

Uluslararası Rabia Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'daki "Rabia katliamı"nın 12. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, 2013'teki askeri darbenin ardından Mısır'da binlerce kişinin meydanlarda katledildiğini ve on binlercesinin cezaevlerine konulduğunu söyledi.

Alpay, darbe sürecinde Muhammed Mursi'nin cezaevinde gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Mısır'daki cezaevlerinde siyasi tutuklular insan onuruna aykırı koşullarda tutuluyor, sağlık hizmetleri ve aile görüşlerinden mahrum bırakılıyor." dedi.

Alpay ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Refah sınır kapısını kapattığını ve Filistin'e yardımların ulaşmasını engellediğini ifade etti. Mısır ile diyalog kurulacaksa ilk şartın cezaevlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılması olması gerektiğini söyledi.

Aksa Vakfı Başkanı Ramazan Kayan da Rabia Meydanı'nda hayatını kaybedenleri anarak, "Zindanlar bizden yanadır. Hazreti Yusuf nasıl zindandan saraya yürüdüyse, biz de zulmün sona ermesiyle özgürlüğe kavuşacağız. Takvadan şaşmadan, istikametten sapmadan, ihlasımızı kaybetmeden direniş ruhunu kuşanmalıyız." diye konuştu.

Katılımcılar konuşmalar sırasında Rabia işareti yapıp sloganlar attı; programın ardından katılımcılar dağıldı.

