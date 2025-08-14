DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

İstanbul'da Rabia Katliamı'nın 12. Yılı Anma Etkinliği

Uluslararası Rabia Platformu ve STK'ların Saraçhane Parkı'ndaki anmasında, Mısır'daki cezaevleri, Mursi'nin ölümü ve Refah kapısı konusu öne çıktı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:44
İstanbul'da Rabia Katliamı'nın 12. Yılı Anma Etkinliği

İstanbul'da Rabia Katliamı'nın 12. Yılı Anma Etkinliği

Saraçhane Parkı'nda düzenlenen programda konuşmalar yapıldı

Uluslararası Rabia Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'daki "Rabia katliamı"nın 12. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, 2013'teki askeri darbenin ardından Mısır'da binlerce kişinin meydanlarda katledildiğini ve on binlercesinin cezaevlerine konulduğunu söyledi.

Alpay, darbe sürecinde Muhammed Mursi'nin cezaevinde gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Mısır'daki cezaevlerinde siyasi tutuklular insan onuruna aykırı koşullarda tutuluyor, sağlık hizmetleri ve aile görüşlerinden mahrum bırakılıyor." dedi.

Alpay ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Refah sınır kapısını kapattığını ve Filistin'e yardımların ulaşmasını engellediğini ifade etti. Mısır ile diyalog kurulacaksa ilk şartın cezaevlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılması olması gerektiğini söyledi.

Aksa Vakfı Başkanı Ramazan Kayan da Rabia Meydanı'nda hayatını kaybedenleri anarak, "Zindanlar bizden yanadır. Hazreti Yusuf nasıl zindandan saraya yürüdüyse, biz de zulmün sona ermesiyle özgürlüğe kavuşacağız. Takvadan şaşmadan, istikametten sapmadan, ihlasımızı kaybetmeden direniş ruhunu kuşanmalıyız." diye konuştu.

Katılımcılar konuşmalar sırasında Rabia işareti yapıp sloganlar attı; programın ardından katılımcılar dağıldı.

Uluslararası Rabia Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'daki "Rabia katliamı"nın...

Uluslararası Rabia Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'daki "Rabia katliamı"nın 12. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi. Saraçhane Parkı'ndaki programda Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay konuştu.

Uluslararası Rabia Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'daki "Rabia katliamı"nın...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası