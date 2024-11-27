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İstanbul'da 'Raylı Sistemlerde Geleceğin Kadın Çalışanları' Sertifika Töreni

İBB, raylı ulaşımda kadın istihdamını artırmak amacıyla 400 öğrenciye sertifika verdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:36
İstanbul'da 'Raylı Sistemlerde Geleceğin Kadın Çalışanları' Sertifika Töreni

İstanbul'da Önemli Bir Sertifika Töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen sertifika töreni, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Program kapsamında sertifika almaya hak kazanan kız öğrenciler, önemli bir başarıya imza attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kadın İstihdamına Vurgu

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadının istihdamdaki yerinin halen %30 civarında olduğunu belirterek, bu rakamın oldukça düşük olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, "Hızlı bir kırsaldan kente göç yaşadık. Bu süreçte kadınların istihdamda geri düştüğünü gözlemledik. Yeterince hızlı davranamadık. Bugün kadının istihdamdaki yeri ne yazık ki %30'larda. Bu bağlamda önemli adımlar atıyoruz. Hızlı olmalıyız," dedi.

İmamoğlu, İBB’de son 5 yılda kadın yönetici sayısının 3 kat arttığını duyurarak, kadın-erkek eşitliğine de dikkat çekti. "Eşitlik demek, demokrasi demek, Cumhuriyet demek. Eşitliği sağlarsak, demokrasimizi güçlü hale getiririz," ifadelerini kullandı.

Sertifika Programı Detayları

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle, Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu ücretsiz sertifika programını başarıyla tamamlayan toplam 400 kız öğrenci mezun oldu. Meslek liselerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, raylı sistemler teknolojisi ve uygulamalı atölye eğitimleri gibi çeşitli konularda toplam 6 gün süren eğitimler aldı. Eğitim sonunda, bu öğrenciler ulusal geçerliliği olan e-devlet onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı.

Program, kadın istihdamının artırılmasına büyük katkı sağlaması beklenen önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Törenin sonunda, eğitimde gösterilen başarıdan dolayı öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan sertifika programını başarıyla tamamlayan kız öğrenciler için sertifika töreni yapıldı. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan sertifika programını başarıyla tamamlayan kız öğrenciler için sertifika töreni yapıldı. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılarak konuşma yaptı.

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