İstanbul'da Rus Turiste Sözlü Taciz İddiası: Şüpheli R.A. Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Rus turiste sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen R.A.'yı Zeytinburnu'nda gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:36
İstanbul'da Rus turiste sözlü taciz iddiası

Soruşturma sosyal medyadaki görüntülerle başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "İstanbul'a gelen Rus turist, çay içmek isteyen bir kişinin tacizine uğradı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin R.A. olduğu belirlendi. Soruşturmada, R.A.'nın yabancı uyruklu kadını sözlü olarak taciz ettiği yönünde bulgular elde edildi.

Polis ekipleri, şüpheli R.A.'yı Zeytinburnu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

