İstanbul'da Sabah Kar Alarmı: İşe Gidenler Zorlandı

İstanbul'da gece başlayan kar sabah etkisini artırdı; Eyüpsultan'da vatandaşlar araçlarını temizlemek ve yolda yürümekte güçlük çekti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 07:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 07:55
Gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı

İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan kar, sabah saatlerinde yoğunlaştı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar, özellikle ara sokaklarda çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Birçok ilçede sabah yola çıkanlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Vatandaşlar, araçlarını temizlemek için uzun süre uğraşırken trafik ve yaya hareketliliği olumsuz etkilendi.

Eyüpsultan başta olmak üzere bazı semtlerde karla kaplanan ara sokaklarda vatandaşların uzun süre araçlarını temizlemek zorunda kaldıkları, sokaklarda ise yürümekte güçlük çektikleri gözlendi.

Yetkililer tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından kent genelinde gece ve sabah erken saatlerde kar yağışının arttığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

