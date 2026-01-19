İstanbul'da Sabah Kar Alarmı: İşe Gidenler Zorlandı

Gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı

İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan kar, sabah saatlerinde yoğunlaştı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar, özellikle ara sokaklarda çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Birçok ilçede sabah yola çıkanlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Vatandaşlar, araçlarını temizlemek için uzun süre uğraşırken trafik ve yaya hareketliliği olumsuz etkilendi.

Eyüpsultan başta olmak üzere bazı semtlerde karla kaplanan ara sokaklarda vatandaşların uzun süre araçlarını temizlemek zorunda kaldıkları, sokaklarda ise yürümekte güçlük çektikleri gözlendi.

Yetkililer tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından kent genelinde gece ve sabah erken saatlerde kar yağışının arttığı bildirildi.

İstanbul’da sabah işe giden vatandaşların karla imtihanı