İstanbul'da Sabah Saatlerinde Yoğun Sis Etkili Oldu

İstanbul'da Sis Etkisini Gösterdi

İstanbul'un bazı kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bu doğal olay, kentin özellikle Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy bölgelerinde yoğun bir şekilde hissedildi.

Ümraniye'de Gözlemler

Ümraniye'de, yoğun sis nedeniyle plazalar ve gökdelenler tamamen gözden kayboldu. Bu durum, yerel halk arasında şaşkınlık yarattı.

İstanbul Boğazı'nda Sis

İstanbul Boğazı çevresinde ise sis hafif şekilde etkisini hissettirdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim alanlarında yer yer sis bulutları görüldü. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu bir hava oluştu.

Silivri'deki Durum

Silivri ilçe merkezinde de belirgin bir sis hâkim oldu. Görüş mesafesinin azalması, ilçede günlük yaşamı etkilemesine sebep oldu.

Trafik Durumu

Görüş mesafesinin düşmesine rağmen, hafta sonu olmasının da etkisiyle İstanbul genelinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye ve çevresinde de sis görüldü.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye ve çevresinde de sis görüldü.