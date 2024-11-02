DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.390.168,85 -0,72%

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Yoğun Sis Etkili Oldu

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis, görüş mesafesini azalttı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 09:55
İstanbul'da Sabah Saatlerinde Yoğun Sis Etkili Oldu

İstanbul'da Sis Etkisini Gösterdi

İstanbul'un bazı kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bu doğal olay, kentin özellikle Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy bölgelerinde yoğun bir şekilde hissedildi.

Ümraniye'de Gözlemler

Ümraniye'de, yoğun sis nedeniyle plazalar ve gökdelenler tamamen gözden kayboldu. Bu durum, yerel halk arasında şaşkınlık yarattı.

İstanbul Boğazı'nda Sis

İstanbul Boğazı çevresinde ise sis hafif şekilde etkisini hissettirdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim alanlarında yer yer sis bulutları görüldü. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu bir hava oluştu.

Silivri'deki Durum

Silivri ilçe merkezinde de belirgin bir sis hâkim oldu. Görüş mesafesinin azalması, ilçede günlük yaşamı etkilemesine sebep oldu.

Trafik Durumu

Görüş mesafesinin düşmesine rağmen, hafta sonu olmasının da etkisiyle İstanbul genelinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye ve çevresinde de...

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye ve çevresinde de sis görüldü.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye ve çevresinde de...

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ümraniye ve çevresinde de sis görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
2
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Türkiye'den Sırbistan'a Taziye Mesajı
4
Kars'ta Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
5
Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cansız Bedeni Bulundu
6
Deprem Bölgesindeki Alacaklılara Taksit Süreleri Uzatıldı

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer