İstanbul'da Şaban Özbek Aile Sağlığı Merkezi Sultangazi'de Törenle Açıldı

Şaban Özbek Aile Sağlığı Merkezi Sultangazi'de törenle açıldı

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesinin yapımını üstlendiği Şaban Özbek Aile Sağlığı Merkezi, Sultangazi'de düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa, yetkililer ve ilçe temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül: Sağlığa yerinde erişim hedefi

Sultangazi'deki açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ülke genelinde ve İstanbul'da tedavi almanın kolaylaştığını, sağlık alanında birçok yeniliğin hayata geçirildiğini vurguladı. Gül, "Hangi hastaneyi yaparsanız yapın önemli olan, yürüme mesafesinde, çabuk ulaşılabilir, hekimin hastayı, hastanın aile hekimini tanıyor olması." dedi.

Vali Gül, aile sağlık merkezlerine olan ihtiyacın sürdüğünü, buna yönelik arsa temini ve bütçenin önem taşıdığını belirtti. Ayrıca aile hekimlerinin hastanelerden randevu alabilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Siz hastaneye herhangi bir branşta randevu almak istiyorsanız, aile hekimine geldiğinizde aile hekimlerimiz sizi uygun hastaneye, uygun doktora, uygun bir zamana planlayarak o randevuyu alabilir. Dolayısıyla da tabiri caizse basit bir pansuman için üçüncü basamak sağlık hizmetine gitmenize gerek yok."

Hedefimiz, hekim başına 2 bin 500 hastaya kadar sayıyı düşürmek.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner: İstanbul sağlık başkenti konumunu güçlendiriyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'un dört bir köşesinde sağlık tesislerini devreye almaya devam ettiklerini söyledi. Güner, 2002'den bu yana sağlıkta büyük dönüşümler yaşandığını belirterek, pandemide, depremde ve diğer imtihanlarda İstanbul'un kendini ispatladığını vurguladı.

Güner, şehirdeki kapasite ve hizmetlere ilişkin şu verileri paylaştı: "Şu anda 46 bin yatağımızla, ağız ve diş sağlığı merkezlerimizle, kliniklerimizle ülkemize hatta yurt dışından gelen ve tedavi olmak isteyen 500 bin yabancı vatandaşa, tüm dünyaya hizmet veren bir il olarak karşınızdayız." Ayrıca ilk 6 ayda 85 milyon muayene yapıldığını, bunun kişi başı yılda ortalama 12 kez doktora başvuru anlamına geldiğini söyledi ve sağlık hizmetine erişimde bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun: Kapsamlı hizmet vurgusu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe genelinde yalnızca sağlık yatırımlarıyla sınırlı kalmayıp eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da güçlü bir şehir inşa etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.