İstanbul'da Sahte Alkolle Mücadelede 190 Gözaltı ve 86 Bin Litre Ele Geçirildi

İstanbul'da Emniyet Verileri Açıklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, ocak ayı emniyet verilerini düzenlediği toplantıda açıkladı. Vali Gül, sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında 190 şüphelinin yakalandığını ve 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini bildirdi.

Sahte Alkolle Mücadelede Başarılar

Gül, İstanbul'un huzurunu sağlamak adına 63 bin 689 mesai arkadaşıyla birlikte çalıştıklarını belirtirken, sahte ve kaçak alkolle mücadelede 11 kişinin tutuklandığını ifade etti. "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışını benimseyen Gül, 2025 yılının ocak ayında önemli başarıların elde edildiğini söyledi.

Suç Oranları Düşüyor

Bu yılın ilk ayında, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6,5 ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 27,6 oranında düşüş sağlandığı bildirildi. Kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 64, yankesicilikte yüzde 38 ve evden hırsızlıkta yüzde 41 azalma görüldüğü detaylandırıldı.

Başarıyla Devam Eden Operasyonlar

Ocak ayında 217 terör operasyonu gerçekleştirilirken, 463 şüpheli yakalandı. Ayrıca, organize suçlarla mücadelenin sürdüğünü ve 25 suç çetesine operasyon yapıldığını vurgulandı. Bu operasyonlar sonucunda 179 şahıs yakalandı ve 5 milyar 9 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlılık

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede de önemli adımlar atıldığı kaydedildi. 994 operasyonda 1663 şahıs yakalandı, 1 ton uyuşturucu ile 17 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında 13 bin 731 anne bilgilendirildi.

Trafik ve Denetim Raporları

Trafik denetimlerinin de sürdüğünü ifade eden Gül, 22 bin 792 ticari taksi denetimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Düzensiz göçle mücadelede ise mobil göç noktalarının devreye girdiğini, ocak ayında 97 binden fazla yabancının kontrollerinin yapıldığını vurguladı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un ocak ayı emniyet verilerini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un ocak ayı emniyet verilerini açıkladı.