İstanbul'da Sahte Pasaport Çetesi Çökertildi: 3 Tutuklama

İstanbul'da Sahte Pasaport ve Kimlik Operasyonu

İstanbul'daki Haseki Sultan Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, sahte pasaport ve kimlik düzenleyen 3 zanlı tutuklandı.

Güvenlik güçleri, denetim sırasında N.A. (48) isimli şüpheliyi durdurdu ve yapılan incelemede üzerindeki başkasına ait pasaportun sahte olduğu belirlendi. N.A.'nın ayrıca 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

N.A.'nın Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki evinde gerçekleştirilen aramada, 30 sahte pasaport, farklı ülkelere ait 15 sahte kimlik kartı, düzenlenmemiş 400 boş sahte kimlik kartı ile birlikte 15 sahte pasaport kapağı ve uv ışınlarını yayabilen cihaz ele geçirildi.

Sorgular sonucunda olaya karıştığı belirlenen M.E. (24) ve M.A. (38) isimli zanlılar, Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda ise 15 sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı, 19'u çipli 519 boş sahte kimlik kartı, çeşitli mühürler, mühür mürekkebi, bir dizüstü bilgisayar ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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Fatih'te denetim sırasında sahte pasaportla yakalanan şüpheli ile birlikte hareket ederek sahte pasaport ve kimlik düzenledikleri anlaşılan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 30 sahte pasaport, farklı ülkelere ait 15 sahte kimlik kartı, düzenlenmemiş 400 boş sahte kimlik kartı ve 15 sahte pasaport kapağı ile ultraviyole ışınlarını yayabilen cihaz ele geçirildi.