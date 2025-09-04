DOLAR
İstanbul'da Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi

Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:54
İstanbul'da Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Hakimlikte

Çekmeköy'de bir restoranda yemek yerken İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma ve savcılık işlemleri

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Gül'ün savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gül, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Olayın gelişimi

Olay, Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şüpheli Mustafa Can Gül, restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Kayhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası zanlı gözaltına alındı ve olay yerinde suç aleti ile yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin geçmişine ilişkin bilgiler

İddialara göre, zanlı Gül ile Kayhan arasında yaklaşık iki yıl önce Gül'ün garson olarak çalıştığı dönemde başlayan bir husumet olduğu belirtildi. Ayrıca Gül'ün "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı bulunduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı öğrenildi.

Cenaze işlemleri

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Kayhan'ın cenazesinin yarın, cuma namazını müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

