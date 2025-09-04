DOLAR
İstanbul'da Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Adliyede

Çekmeköy'de bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi; Kayhan yarın defnedilecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:29
Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Dün akşam saatlerinde bir restoranda gerçekleşen saldırıda, yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kayhan kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün, saldırı sırasında olay yerinde suç aletiyle yakalandığı bildirildi.

İddialara göre, zanlı Mustafa Can Gül ile savcı Ercan Kayhan arasında yaklaşık 2 yıl önce Gül'ün garson olarak çalıştığı dönemde başlayan bir husumet olduğu öne sürüldü.

Şüphelinin Sevk ve Soruşturma Süreci

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Can Gül'ün, savcılıktaki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Gül'ün, kayıtlarında "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarının bulunduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirtildi.

Cenaze ve Defin Bilgisi

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Kayhan'ın cenazesinin yarın, cuma namazını takiben Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli Mustafa Can Gül, adliyeye sevk edildi.

