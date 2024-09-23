İstanbul'da Şehit Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

İstanbul'da Şehit Polis Memuru İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı olayı sırasında yaşanan arbedede şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Törene, şehidin eşi polis Semih Yılmaz, ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katılarak başsağlığı diledi. Aktaş, konuşmasında, "Şehidimizin değerli ailesi, yüreklerindeki acıları azaltmak mümkün olmadığını biliyoruz. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin," ifadelerini kullandı.

Şehidin Kahramanlığı

27 yaşında olan polis memuru Şeyda Yılmaz, sadece 1 yıl polislik yapmıştı. Kaçan şüpheli Yunus Emre G.'yi yakalamak üzere çıkan olayda, kahramanca bir mücadele vererek yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın failinin hızla yakalandığı bildirildi.

Dua ve Saygı Duruşu ile Anıldı

Törenin ardından Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu önünde saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Şehit Yılmaz, memleketi Sivas'a gönderilerek burada Ayyıldız Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde defnedilecektir.

Olayın Detayları

Yunus Emre G. adlı 19 yaşındaki şüpheli, Dudullu Polis Merkezi'nden kaçarken, polis memurları Şeyda Yılmaz ve K.H.S. tarafından kovalanmıştır. Şüphelinin, polis memurunun silahını alarak ateş açması sonucu Yılmaz başından yaralanmıştır. Olayda, Yılmaz yanı sıra bir başka polis memuru ve şüphelinin annesi de yaralanmıştır. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürmektedir.