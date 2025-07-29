İstanbul'da Sıcak Havada Sahillerde Serinleme

İstanbul'un Sıcak Yaz Günleri

İstanbul'da sıcak hava dalgası, hem Istanbulluların hem de ziyaretçilerin sahillerde serinleme çabalarını artırdı. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, şehrin plajları, parkları ve sahilleriyle dolup taşmasına neden oldu.

Sahillerde Yoğunluk

Bakırköy Florya Güneş Plajı'nda yaşanan yoğunluk, dron ile görüntülendi. Plajda denize giren vatandaşlar, serin suyun keyfini çıkarırken, güneşin tadını çıkarmak için sahilde güneşlenmeyi tercih edenler de oldu.

Boğaz'da Serinleme Arayışı