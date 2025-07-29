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İstanbul'da Sıcak Havada Sahillerde Serinleme

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı sahillerde yoğunluk yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 16:11
İstanbul'da Sıcak Havada Sahillerde Serinleme

İstanbul'un Sıcak Yaz Günleri

İstanbul'da sıcak hava dalgası, hem Istanbulluların hem de ziyaretçilerin sahillerde serinleme çabalarını artırdı. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, şehrin plajları, parkları ve sahilleriyle dolup taşmasına neden oldu.

Sahillerde Yoğunluk

Bakırköy Florya Güneş Plajı'nda yaşanan yoğunluk, dron ile görüntülendi. Plajda denize giren vatandaşlar, serin suyun keyfini çıkarırken, güneşin tadını çıkarmak için sahilde güneşlenmeyi tercih edenler de oldu.

Boğaz'da Serinleme Arayışı

Avrupa Yakası'ndaki Bebek semtinde ise bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı

Mevsim sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, İstanbulluların sıcaktan bunalarak doğal alanlarda vakit geçirme oranının yükseldiği gözlemlendi.

İstanbul'da yaşayanlar, sıcak hava nedeniyle sahiller, plajlar ve parklarda serinlemeye çalıştı....

İstanbul'da yaşayanlar, sıcak hava nedeniyle sahiller, plajlar ve parklarda serinlemeye çalıştı. Bakırköy Florya Güneş Plajı'nda yoğunluk yaşandı.

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