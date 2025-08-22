İstanbul'da silahlı video paylaşımı: 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon ve bulgular

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, bir araçtan yapılan silahlı video paylaşımına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kolluk ekipleri, dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 2 kişinin uzun namlulu görünümlü airsoft tüfek ile bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, video içeriğinde yer alan airsoft tüfek ile birlikte 1 havalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.