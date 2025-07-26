İstanbul'da Sosyal Medyada Silahında Ateş Etti, Tutuklandı

İstanbul'da Silahla Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da bir kişinin sahilde silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması, büyük bir olayın başlangıcını oluşturdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu görüntüler üzerine hızlıca harekete geçti ve şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şüpheli Kimliği ve Gözaltı

Olayın ardından şüpheli M.Y. (35) olarak kimliği belirlenen kişi, Şişli'deki bir iş yerinde gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, M.Y.'nin Fatih'teki evinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Y., 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçları nedeniyle adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sahilde silahla ateş eden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sahilde silahla ateş eden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı.