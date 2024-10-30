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İstanbul'da Spor Muhabirine Darbede Tahliye Kararı

İstanbul'da bir spor muhabiri darbedilmesi olayıyla ilgili tutuklanan şüpheli, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:11
İstanbul'da Spor Muhabirine Darbede Tahliye Kararı

İstanbul'da Spor Muhabiri Darbı

Trendyol Süper Lig'de gerçekleşen Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından, spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik şiddet olayı dikkati çekti. Maç sonrası RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda, A Spor muhabiri Kaplan'ın darbedildiği bildirildi.

Olayın Gelişimi

Gözaltına alınan şüpheli Sezgin Gülnar, avukatları tarafından yapılan itirazın ardından tahliye edildi. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülnar'ın serbest bırakılmasına karar verdi. Yaşanan Olayın Ayrıntıları

Kaplan, olay sırasında aldığı darbeler sebebiyle yüzünde kanama ile hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçlerinin müdahalesi ile olay kontrol altına alındı. Sezgin Gülnar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı, ancak mahkeme sonrasında tahliyesine hükmedildi.

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