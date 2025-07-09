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İstanbul'da Suç Gelirleriyle Mücadele Operasyonu: 62 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da 62 şüpheli, suç gelirlerinin aklanması operasyonunda yakalandı. Ele geçirilen lüks eşyalar ve dijital materyaller sergilendi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 12:51
İstanbul'da Suç Gelirleriyle Mücadele Operasyonu: 62 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Suç Gelirlerinin Aklanması Operasyonu

İstanbul merkezli yapılan operasyonda, 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları iddia ediliyor. Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçası.

Operasyon Detayları

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 62 şüpheli yakalanarak İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemlerine devam ediliyor.

Şüphelilerin Faaliyet Alanları

Şüphelilerin Aksaray ve Laleli semtlerinde, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç alım satımı alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu şirketler aracılığıyla tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü öğrenildi.

Aramalarda Ele Geçirilenler

Aramalar sırasında ele geçirilen ziynet eşyaları, lüks saatler ve büyük miktarda paranın olduğu eşyalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Soruşturmanın Başlangıcı

Soruşturma, 2022 yılında alınan bir elektronik posta ihbarıyla başladı. Şüpheli işlemlerle bağlantılı kişilerin mali profilleriyle uyumsuz, yüksek hacimli finansal işlem yaptıkları belirlendi.

Banka İşlemleri ve Tespitler

2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar lira üzerinde işlem hacmine ulaşılmış; bu işlemlerin %99.99'u yabancı kartlarla yapılmıştı. Ayrıca, aynı gün içerisinde farklı kartlarla gerçekleştirilen benzer tutardaki işlemler toplam işlemlerin %93.11'ini oluşturuyordu.

Sonuçlar ve El Koymalar

Yapılan operasyon sonucunda, toplamda 85 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere, lüks saatler, takılar ve başka değerli varlıklara el konulmuş, toplam 47 araç ve 84 taşınmaz üzerinde de işlem yapılmıştır.

Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli...

Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilere yönelik aramalarda ele geçirilen ziynet eşyası, lüks saatler ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli...

Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilere yönelik aramalarda ele geçirilen ziynet eşyası, lüks saatler ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

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