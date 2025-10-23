İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 94 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 165 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilen 123 kişiden 94'ü tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:26
İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 94 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 94 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içinde yürüttüğü çalışmalarda, suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 94'ü tutuklandı.

Operasyon detayları

Ekipler, kent genelinde yürütülen çalışmalarda "iş yeri kurşunlama", "tehdit", "yağma", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı" gibi suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Farklı tarihlerde Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda, 40 eyleme karıştıkları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında ruhsatsız 259 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 329 silah mekanizması ve 89 namlu bulunuyor.

Gözaltı ve adliye süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 123 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 29'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyonlarda yakalanan 42 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen silahların sergilendiği noktada personelden bilgi aldı ve operasyonları yürüten ekipleri tebrik etti.

Gazetecilere bilgi veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım atılmayacağını vurgulayarak, "Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarına karşı mücadelede kararlıyız. Eski yeni fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle mücadelemizi, köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz olarak İstanbul halkına teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul'da, son bir ayda suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 94...

İstanbul'da, son bir ayda suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, son bir ayda suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 94...

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu
2
Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor
3
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı
4
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Erzincan'da 'Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu' başladı
6
Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde