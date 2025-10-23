İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 94 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 94 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içinde yürüttüğü çalışmalarda, suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 94'ü tutuklandı.

Operasyon detayları

Ekipler, kent genelinde yürütülen çalışmalarda "iş yeri kurşunlama", "tehdit", "yağma", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı" gibi suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Farklı tarihlerde Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda, 40 eyleme karıştıkları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında ruhsatsız 259 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 329 silah mekanizması ve 89 namlu bulunuyor.

Gözaltı ve adliye süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 123 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 29'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyonlarda yakalanan 42 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen silahların sergilendiği noktada personelden bilgi aldı ve operasyonları yürüten ekipleri tebrik etti.

Gazetecilere bilgi veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım atılmayacağını vurgulayarak, "Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarına karşı mücadelede kararlıyız. Eski yeni fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle mücadelemizi, köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz olarak İstanbul halkına teşekkür ediyorum." dedi.

