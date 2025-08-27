DOLAR
41,03 0,01%
EURO
47,6 0,57%
ALTIN
4.457,85 0,34%
BITCOIN
4.554.281,37 0,31%

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 11 Tutuklu, 96 Ruhsatsız Tabanca

İstanbul'da 15-26 Ağustos operasyonlarında 24 şüpheliden 11'i tutuklandı; çok sayıda silah, mühimmat ve suç aleti ele geçirildi. Selami Yıldız açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:59
İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 11 Tutuklu, 96 Ruhsatsız Tabanca

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 11 Tutuklu, 96 Ruhsatsız Tabanca

15-26 Ağustos tarihlerinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda silah ve suç aleti ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 15-26 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmalarda iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Operasyonlar; Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirildi.

İcra edilen operasyonlarda, toplamda 8 eyleme karışan ve Ataşehir'de bir güzellik merkezine karşı eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüpheliler de dahil olmak üzere 24 kişi yakalandı. Adres aramalarında ele geçirilenler arasında 96 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi yer aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11i tutuklanırken, 5i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı; 2'si ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen silahların sergilendiği alanda personeli tebrik ederek gazetecilere bilgi verdi. Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan toplamda 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."

İstanbul'da, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i...

İstanbul'da, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul'da, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i...

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü
3
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
4
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi
6
ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi
7
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava