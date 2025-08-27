İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 11 Tutuklu, 96 Ruhsatsız Tabanca

15-26 Ağustos tarihlerinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda silah ve suç aleti ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 15-26 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmalarda iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Operasyonlar; Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirildi.

İcra edilen operasyonlarda, toplamda 8 eyleme karışan ve Ataşehir'de bir güzellik merkezine karşı eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüpheliler de dahil olmak üzere 24 kişi yakalandı. Adres aramalarında ele geçirilenler arasında 96 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi yer aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11i tutuklanırken, 5i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı; 2'si ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen silahların sergilendiği alanda personeli tebrik ederek gazetecilere bilgi verdi. Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan toplamda 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."

İstanbul'da, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.