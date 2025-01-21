İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturmasında Ahmet Özer İçin Tutuklama Talebi

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan ve bu sebeple Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla da tutuklanması talep edildi.

Soruşturmanın Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği iddialarını barındıran bir soruşturma başlattı.

Ahmet Özer, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Suçlamaların Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütünün, belirli ihaleleri kendi firmalarına kazandırmak üzere rüşvet verdikleri ifade edildi. Şüphelilerin yaklaşık üç aydır izlendiği ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte 10 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ayrıca, 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararları alındığı kaydedildi.

Önemli Bulgular

Toplanan deliller ve tanık ifadeleri, Esenyurt Belediyesi'nin ihalelerine müdahale eden suç örgütü üyeleriyle ilgili çarpıcı bulgular ortaya koydu. İhale yetkilileri ile görüşen bir kişinin gizli dokümanlara ulaşarak ihalelerde müdahalede bulunduğu tespit edildi.

Bununla birlikte, Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesindeki 24 kişinin çoğunda "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme" gibi suçlarla ilgili gözaltı kararları bulunuyor. Toplamda, 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

Tutuklamalar ve Soruşturmanın Devamı

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve 23 zanlı tutuklandı. Gelişmeler merakla takip ediliyor.