DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,93 -0,1%
ALTIN
3.417,87 -0,58%
BITCOIN
3.509.543,48 -0,82%

İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:35
İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yapılırken, Boyun hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve İtalya'daki bir cezaevinde bulunduğu bildirildi.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı bir çalışma yürüterek, suç örgütünün 14 farklı eylemine karışan 26 şüpheli tespit etti. Bu eylemler arasında kurşunlama, yağma, alıkoyma ve tehdit gibi suçlar yer alıyor. Ayrıca, sosyal medyada örgüt propagandası yapan 11 zanlı da belirlendi.

Yurt dışında bulunan 4 şüpheli ile cezaevinde bulunan 2 şüpheli dahil toplam 31 zanlının yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülmektedir. Yetkililer, örgütle mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplumsal Dışlanma Uyuşturucu Bağımlılığına Zarar Veriyor
2
Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama
3
e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı
4
Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı
5
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye
6
Uşak'ta Yangın: 6 Ev Hasar Gördü, Can Kaybı Yok
7
Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Delikleri 2 Ameliyatla Kapandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor