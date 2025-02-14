İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yapılırken, Boyun hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve İtalya'daki bir cezaevinde bulunduğu bildirildi.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı bir çalışma yürüterek, suç örgütünün 14 farklı eylemine karışan 26 şüpheli tespit etti. Bu eylemler arasında kurşunlama, yağma, alıkoyma ve tehdit gibi suçlar yer alıyor. Ayrıca, sosyal medyada örgüt propagandası yapan 11 zanlı da belirlendi.

Yurt dışında bulunan 4 şüpheli ile cezaevinde bulunan 2 şüpheli dahil toplam 31 zanlının yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülmektedir. Yetkililer, örgütle mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.