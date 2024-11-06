İstanbul'da Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali Düzenlendi

İstanbul'da Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) işbirliğiyle Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali düzenledi. Etkinlik, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Hedefler

Festivalde anaokulundan liseye kadar toplam 31 okuldan öğrenciler ve öğretmenler yer aldı. Etkinliğin amacı, çocuklara sürdürülebilir yaşam ve doğa sevgisi kazandırmak, çevre bilincini artırmak ve temiz enerji projeleri hakkında bilgi vermekti.

Ödüller ve Atölyeler

Toplam 35 atölyenin yer aldığı festivalde, yaratıcı okul tabelası yapan ekipler ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, festivalin önemine değinerek, çocuklara küçük yaşta farkındalık kazandırmanın hedeflendiğini vurguladı.

Yentür, "Bu tabiatı biz gelecek kuşaklardan emanet aldık. İnsanoğlunun ihtiyaçları sınırsız ancak tabiatın kaynakları sınırlı. Bu sebeple çocuklarımıza israf etmeden tüketmeyi öğretiyoruz" diye konuştu.

İMÜ Rektöründen Vurgular

İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise sanayileşme ve kalkınmanın tabiatı yok etme riski taşıdığını belirtirken, "Mevcut kaynakların kıymetini bilerek büyüyeceğiz" ifadesini kullandı. Çelik, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirliği önemle ele aldığını ve bu konuda daha hassas olunması gerektiğini kaydetti.

Festival, çocukların tabiat sevgisini artırarak çevre duyarlılığına dikkat çekmeyi amaçladı. Yentür, "Umarım çocuklarımız bu dünyayı bizden daha yeşil bir hale getirecek" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) işbirliğinde "Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali" düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) işbirliğinde "Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali" düzenlendi.