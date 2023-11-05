İstanbul'da susuzluk tehlikesi büyüyor: Barajlarda su kalmadı!

Bu yıl yaz aylarının çok sıcak geçmesi ve çok kalabalık bir şehir olması nedeni ile İstanbul’da barajların doluluk oranı su kıtlığının başlangıcı olacakmış gibi gözüküyor. Detaylar haberimizde…,







İSTANBUL’DA BARAJLAR ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Yağmur yağmasına rağmen barajın doluluk oranı yüzde 17,8 olarak ölçüldü. Yetkililer İstanbullulara su tasarrufu yapma çağrısında bulundu.

İSKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'a 3 milyon 86 bin metreküp su ulaştırıldı.

Bu suyun 1 milyon metreküpü idarelerden (kanallardan), 2 milyon 85 bin metreküpü ise İstanbul'dan geldi. Barajların doluluk oranı da yüzde 17,80'e düştü.

TASARRUF ÇAĞRISI

İstanbul'a su sağlayan baraj 2007'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kuraklık nedeniyle tüketimin fazla olması gibi istisnai durumlar dışında Büyükçekmece Barajı'ndan su çekilmiyor.

Sistem Terkos Barajı'ndan %50 daha az su çekerek çalışmaktadır.

Kentte yaşanan kuraklığa ve artan su tüketimine dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Geleceğimiz için birey olarak su tüketimimizi azaltalım, suyu tasarruflu kullanalım” çağrısında bulundu.