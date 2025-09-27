İstanbul'da tehditle para isteyen 4 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin çalışması sonucu operasyon

İstanbul Emniyeti ekipleri, tehditle para isteme olayıyla ilgili yürüttükleri soruşturma sonucunda 4 şüpheliyi tutuklandı.

Olay, şikayetçi R.Ö'nün (47) bilmediği bir numaradan aranarak eski ortağına borcu olduğu söylenip tehdit edildiği ve kendisinden 40 bin dolar istendiğini bildirmesiyle başladı. Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, Bahçelievler'de Y.E.B.'yi (23), müşteki R.Ö.'den parayı zarf içinde aldığı sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İncelemeler sonucunda Y.E.B. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.P. (29), Y.E.G. (23) ve Y.T. (24) için Arnavutköy ve Sultangazi'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; şüpheliler gözaltına alındı.

Sorgulamada, Y.T.'nin 16 suç kaydı bulunduğu ve 11 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, A.P.'nin ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.