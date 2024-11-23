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İstanbul'da Terör Operasyonunda 7 Zanlıdan Biri Tutuklandı

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 23:03
İstanbul'da Terör Operasyonunda 7 Zanlıdan Biri Tutuklandı

İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile bağlantılı 7 zanlıdan biri tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklanan Şüphelinin Detayları

Geçmişte çatışma bölgelerinde bulunduğu tespit edilen ve İstanbul'da eylem yapma potansiyeline sahip olduğu değerlendirilen M.E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.E.'nin, silahlı terör örgütü DEAŞ bünyesinde "mukatil (savaşçı)" olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlendi. Yapılan dijital incelemede, M.E.'ye ait örgütle ilgili video ve fotoğraflar da bulundu.

Diğer Şüphelilerin Durumu

Diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi. 21 Kasım'da düzenlenen bu eşzamanlı operasyonda yakalanan zanlıların, "yabancı terörist savaşçı" oldukları değerlendiriliyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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