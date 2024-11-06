İstanbul'da Terör ve Suçla Mücadele Verileri Açıklandı

2024'ün İlk 10 Ayında Operasyonlar

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Vali Gül, terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şüphelinin yakalandığını ve 621'inin tutuklandığını belirtti.

Terörle Mücadele ve Başarılar

Toplantıda Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un, 15 milyon 655 bin nüfusuyla halkın güvenliğine büyük önem verildiği vurgulandı. Vali Gül, şu bilgileri verdi:

Bu süreçte 3 terör eylemi engellendi.

Terörün finansmanına yönelik 25 operasyonda 8 milyon 483 bin lira ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele

Gül, organize suçlarla yürütülen mücadelede de önemli sonuçlar alındığını açıkladı:

216 operasyonda 162 organize suç çetesi çökertildi.

1813 şahıs gözaltına alındı, 1179 şahıs tutuklandı.

32 milyar 563 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Suç Oranlarındaki Düşüş

İstanbul'daki kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili oranların azaldığını ifade eden Vali Gül, şu bilgileri paylaştı:

Kişilere karşı işlenen suçlarda %9,3 oranında azalma sağlandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %27,6 oranında düşüş yaşandı.

Uyuşturucu İle Mücadele

Uyuşturucu kullanımına karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirten Gül, bu yıl 23 ton uyuşturucu ve 35 milyondan fazla hap ele geçirildiğini söyledi. Bu süreçte:

8 bin 419 operasyonda 13 bin 789 kişi yakalandı.

6 bin 710 kişi tutuklandı.

Trafik Güvenliği

İstanbul'daki trafik güvenliğine de dikkat çeken Vali, bu yıl 50'si motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere 130 ölümlü kaza sonucu 144 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Ayrıca, trafikteki denetimlerin artırıldığını vurguladı.

Göçmenlerle İlgili Veriler

İstanbul'daki göçmenlerle ilgili verileri paylaşan Gül, 60 binden fazla düzensiz göçmenin tespit edilerek sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Bu süreçte 300 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, İstanbul'un huzuru için güvenlik kuvvetlerinin etkili bir şekilde çalışmaya devam edeceği ve her türlü suça karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

İstanbul Valisi Davut Gül (fotoğrafta), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un 2024 yılı ocak-ekim dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül (fotoğrafta), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un 2024 yılı ocak-ekim dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı.