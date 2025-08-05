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İstanbul'da 'Terörsüz Türkiye ve Hukuk' Paneli Gerçekleşti

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, terörsüz Türkiye idealinin hukuki ve toplumsal temelleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 21:24
İstanbul'da 'Terörsüz Türkiye ve Hukuk' Paneli Gerçekleşti

Hukukçular Derneği'nden Önemli Panel

Hukukçular Derneği tarafından İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" paneli, anayasa hukukundan ceza hukukuna, kamu düzeninden bireysel haklara kadar geniş bir yelpazede önemli sunumlara ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesinde Yeni Bir Dönem

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Türkiye’nin tarihsel süreçte farklı terör tehditleriyle karşılaştığını ve ülkenin artık terörle mücadelesinde yeni bir dönem açtığını belirtti. Kaya, “Terörsüz Türkiye” sürecinin herkesin olumlu katkısıyla güçleneceğinin altını çizdi.

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren, terörün yalnızca can kaybına neden olmadığını, aynı zamanda toplum huzuruna ve birlikte yaşama iradesine de zarar verdiğini vurguladı. Gülseren, “40 yılı aşkın süredir özlemini duyduğumuz terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için sürecin adalet ve hukuk temelinde inşa edilmesi büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Panel Oturumları ve Katılımcı Görüşleri

İki oturumdan oluşan panelin ilk kısmının moderatörlüğünü Gülseren üstlendi. Burada Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, sürecin yalnızca hukuki değil, toplumsal bir atmosferin korunmasıyla da alakalı olduğunu ifade etti. Dr. Yakup Levent Korkut ise ceza hukuku açısından ilerlemenin önemini vurguladı ve olası anayasa değişikliklerinin toplumsal uzlaşma temelinde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Avukat Cüneyt Altıparmak, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Meclis Komisyonu’nun yapısı ve işleyişine dikkat çekerek, bu sürecin gizlilik esasının katkı sağladığını aktararak, “Komisyonun kararları tavsiye niteliğinde olsa da siyasi olarak güçlü etkiler doğurabilir.” dedi.

İkinci Oturumda Uzun Vadeli Yaklaşımlar

Panelin ikinci oturumunu Hukukçular Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Arzu Akalın Dizdar yönetti. Dr. Abdullah İslamoğlu, sürece uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini savunarak, “Asıl hedef, herkesin azami fayda sağlayabileceği kapsayıcı ve kalıcı bir barış ortamını inşa etmektir.” dedi. Dr. Serdar Talas ise süreci tarihsel birikim ve ceza hukuku perspektifinden ele aldı.

Hukukçular Derneğince, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve...

Hukukçular Derneğince, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" panelinde, anayasa hukukundan ceza hukukuna, kamu düzeninden bireysel haklara kadar geniş bir alanda sunumlar yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, panelin açılışında konuşma yaptı.

Hukukçular Derneğince, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve...

Hukukçular Derneğince, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" panelinde, anayasa hukukundan ceza hukukuna, kamu düzeninden bireysel haklara kadar geniş bir alanda sunumlar yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, panelin açılışında konuşma yaptı.

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