İstanbul'da Tipi Nedeniyle Vapur Seferleri Durduruldu

İstanbul'da etkili olan tipi, Şehir Hatları'nın bazı vapur seferlerini durdurdu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:48
İstanbul'da Tipi Nedeniyle Vapur Seferleri Durduruldu

İstanbul'da Şehir Hatları Seferleri Tipi Nedeniyle Askıya Alındı

İstanbul'da etkili olan yoğun tipi, ulaşımı olumsuz etkileyerek, Şehir Hatları'nın bazı vapur seferlerinin durdurulmasına sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Şehir Hatları, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, bazı hatların seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Durdurulan Seferler

Açıklamada, Maltepe-Kınalıada Hattı, Beşiktaş-Eyüpsultan Hattı, 17.25 Eminönü-Sarıyer seferi, 17.35 Büyükada-Kadıköy-Kabataş ve 17.35 Kabataş Adalar seferleri dahil olmak üzere, birçok hat seferinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi. Ayrıca, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring Hattı ve 17.40 Eminönü-Beşiktaş-Beylerbeyi seferleri de bu kapsamda yer aldı.

Hava koşullarının düzelmesi beklenirken, durdurulan seferlerle ilgili güncel bilgilerin takip edilmesi önem taşıyor.

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