İstanbul'da Trafiğe Kapatılan Yollar ve Alternatif Güzergahlar

İstanbul Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü alınan tedbirlere ek olarak, yarın saat 08.00'e kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 ile yarın saat 08.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi kesişiminden Çağlayan istikameti

Darülaceze Caddesi ile Çiftecevizler Caddesi kesişiminden Hürriyettepe istikameti

Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak kesişiminden adliye istikameti

Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak kesişimi ve Şevket Paşa Caddesi'ne çıkan tüm yollar

Piyalepaşa Bulvarı D-100 kuzey ayrımları adliye istikameti

Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi

Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi

Abide-i Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi

Akgül Sokak ile Engin Sokak kesişimi

Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak kesişimi

Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak kesişimi

Çağlayan Tünel İçi Kavşağı adliye istikameti

Yeniyol Caddesi ile D-100 kuzey ve güney Çağlayan yan yol ayrımları

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılabilecek güzergahlar arasında Çiftecevizler Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli istikameti, Halaskargazi Caddesi, Şişli Büyükdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi ve D-100 kara yolu yer alıyor.

Ek olarak, Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu da gün içerisinde işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 17.00 itibarıyla Çağlayan istasyonunun kapatıldığı ve araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.