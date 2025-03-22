İstanbul'da Trafiğe Kapatılan Yollar ve Alternatif Güzergahlar

İstanbul Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü alınan tedbirlere ek olarak, yarın saat 08.00'e kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 ile yarın saat 08.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:
- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi kesişiminden Çağlayan istikameti
- Darülaceze Caddesi ile Çiftecevizler Caddesi kesişiminden Hürriyettepe istikameti
- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak kesişiminden adliye istikameti
- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak kesişimi ve Şevket Paşa Caddesi'ne çıkan tüm yollar
- Piyalepaşa Bulvarı D-100 kuzey ayrımları adliye istikameti
- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi
- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi
- Abide-i Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi
- Akgül Sokak ile Engin Sokak kesişimi
- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak kesişimi
- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak kesişimi
- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı adliye istikameti
- Yeniyol Caddesi ile D-100 kuzey ve güney Çağlayan yan yol ayrımları
Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılabilecek güzergahlar arasında Çiftecevizler Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli istikameti, Halaskargazi Caddesi, Şişli Büyükdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi ve D-100 kara yolu yer alıyor.
Ek olarak, Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu da gün içerisinde işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 17.00 itibarıyla Çağlayan istasyonunun kapatıldığı ve araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.