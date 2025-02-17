İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %76'ya Ulaştı: Sağanak Yağış Etkili

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış trafik yoğunluğunu %76 seviyesine çıkardı. Toplu taşıma ve yollar zor durumda.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:07
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %76'ya Ulaştı: Sağanak Yağış Etkili

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Tuzak Gibi

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğunu %76 seviyesine çıkardı.

Kent genelinde sabah saatlerinde trafiğin yavaş ilerlemesiyle birlikte, toplu ulaşımda aktarma istasyonlarında da kalabalık oluştu.

Avrupa Yakası'nda Trafik Çilesi

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy ve Çağlayan'da araçlar güçlükle ilerliyor. Ayrıca, TEM Otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane'de yoğunluk dikkat çekiyor.

Anadolu Yakası'nda Durum Farklı Değil

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye'de de araçlar güçlükle seyrediyor.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış, sürücüleri yavaş ilerlemeye mecbur bırakırken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanmakta. İBB CepTrafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yoğunluk %71, Anadolu Yakası'nda ise %83'e kadar ulaşarak, kent genelindeki trafik yoğunluğu %76 olarak kaydedildi.

İstanbul’da bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu...

İstanbul’da bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı. Kent genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.

İstanbul’da bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu...

İstanbul’da bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı. Kent genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.

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