İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 78’e Ulaştı
Akşam iş çıkışında D-100 ve Bahçelievler Yenibosna’da uzun kuyruklar
Akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Bahçelievler Yenibosna bölgesinde trafik, yoğunluk nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi.
İSTANBUL'DA AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ULAŞTI.