İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 78’e Ulaştı

İstanbul’da akşam iş çıkışında trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 78’e çıktı; D-100 ve Bahçelievler Yenibosna’da uzun kuyruklar oluştu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 19:46
Akşam iş çıkışında D-100 ve Bahçelievler Yenibosna’da uzun kuyruklar

Akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bahçelievler Yenibosna bölgesinde trafik, yoğunluk nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi.

