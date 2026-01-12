Sultangazi'de Kar Yağışı: Okullar Tatil, Çocuklar Sokakta

Sultangazi'de etkili kar yağışı sonrası okullar tatil edildi; Habipler Mahallesi'nde çocuklar kartopu oynayıp sokak keyfi yaşadı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:14
Sultangazi'de Kar Yağışı: Okullar Tatil, Çocuklar Sokakta

Sultangazi'de Kar Yağışı: Okullar Tatil, Çocuklar Sokakta

Habipler Mahallesi'nde kartopu sevinci

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçede etkili oldu. Okulların tatil edilmesi ile çocuklar dışarı çıkarak karın tadını çıkardı.

Habipler Mahallesi'ndeki oyun parkında çocuklar kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Yağışla birlikte evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü.

Ömer Güzel kışı sevdiğini belirterek şunları söyledi: "İstanbul’a kar geldi, çok güzel. Ben kış mevsimini çok severim, İstanbul için çok güzel oldu bence. Mikroplar temizleniyor, okullar da tatil oldu."

Ali Samet Kara ise "Güzel yağıyor. Okullar da tatil edildi, ben üniversite öğrencisiyim. Bugün finallerim başlıyordu, tatil edildi. Zaten bu yağışta da gidemezdik, bayağı bir fırtına vardı, şuan zaten zor duruyoruz. Beklenen yağış geldi gerçekten" dedi.

Fatih Azgın "İstediğimiz gibi yağdı. Kartopu oynayacağız, çocuklar kartopu oynar, kayaklarını kayarlar" diye konuştu.

Sokakta kar keyfini sürdüğünü söyleyen Ali Çoban ise "İstanbul’a kar yağmıyordu. Yağmışken de çıkalım dedik. Kardan adam falan yapacağız. Normalde şu an okulda olmam lazım ama tatil" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN SULTANGAZİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDA OKULLARIN TATİL OLMASINI DA FIRSAT...

İSTANBUL'UN SULTANGAZİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDA OKULLARIN TATİL OLMASINI DA FIRSAT BİLEN ÇOCUKLAR DIŞARIDA KARIN TADINI ÇIKARDI.

İSTANBUL'UN SULTANGAZİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDA OKULLARIN TATİL OLMASINI DA FIRSAT...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi: Ruhsatsız iş yeri kapatıldı
2
Nilüfer'de Deprem Tatbikatı: TAMP ile Koordinasyon Testi
3
Sason'da Karla Kaplı Mezrada Zamanla Yarış: 63 Yaşındaki Hasta Kızakla Hastaneye Ulaştırıldı
4
Sinop’ta Kamu Yatırımları ve Kentsel Gelişim: Maviş’ten Son Durum
5
Yatağan Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor
6
Denizli'de yemek borusu kanseri hastasına mideden yeni yemek borusu yapıldı
7
Efeler'de 4 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı — Çerçioğlu'nun Altyapı Hamlesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları