Sultangazi'de Kar Yağışı: Okullar Tatil, Çocuklar Sokakta

Habipler Mahallesi'nde kartopu sevinci

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçede etkili oldu. Okulların tatil edilmesi ile çocuklar dışarı çıkarak karın tadını çıkardı.

Habipler Mahallesi'ndeki oyun parkında çocuklar kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Yağışla birlikte evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü.

Ömer Güzel kışı sevdiğini belirterek şunları söyledi: "İstanbul’a kar geldi, çok güzel. Ben kış mevsimini çok severim, İstanbul için çok güzel oldu bence. Mikroplar temizleniyor, okullar da tatil oldu."

Ali Samet Kara ise "Güzel yağıyor. Okullar da tatil edildi, ben üniversite öğrencisiyim. Bugün finallerim başlıyordu, tatil edildi. Zaten bu yağışta da gidemezdik, bayağı bir fırtına vardı, şuan zaten zor duruyoruz. Beklenen yağış geldi gerçekten" dedi.

Fatih Azgın "İstediğimiz gibi yağdı. Kartopu oynayacağız, çocuklar kartopu oynar, kayaklarını kayarlar" diye konuştu.

Sokakta kar keyfini sürdüğünü söyleyen Ali Çoban ise "İstanbul’a kar yağmıyordu. Yağmışken de çıkalım dedik. Kardan adam falan yapacağız. Normalde şu an okulda olmam lazım ama tatil" ifadelerini kullandı.

