İstanbul'da tramvay kazası: Ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı

Güngören'de sabah saatlerinde iki tramvay ray değişimi esnasında birbirine girdi. Kazada kimse yaralanmadı.

İstanbul'da tramvay kazası: Ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı
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Güngören durağında Bağcılar-Kabataş T1 Tramvay Hattı'nda iki tramvay ray değişimi esnasında birbirine girdi. Kazada kimse yaralanmadı, ancak tramvay seferleri bir süre aksadı. 

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Metro İstanbul, tramvay seferlerinin kaza temizlenene kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapıldığını duyurdu. Kaza sonrası tramvaylar kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.

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