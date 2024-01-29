İstanbul'da tramvay kazası: Ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı

Güngören durağında Bağcılar-Kabataş T1 Tramvay Hattı'nda iki tramvay ray değişimi esnasında birbirine girdi. Kazada kimse yaralanmadı, ancak tramvay seferleri bir süre aksadı.





Metro İstanbul, tramvay seferlerinin kaza temizlenene kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapıldığını duyurdu. Kaza sonrası tramvaylar kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.