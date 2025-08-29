İstanbul'da Triatlon Şampiyonası: 30-31 Ağustos Yol Kapatmaları ve Alternatifler

İstanbul'da 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle yol trafiğine kısıtlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla şehir genelinde çok sayıda yolun geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Etkinlik nedeniyle vatandaşların ulaşım planlarını buna göre düzenlemeleri istendi.

Beykoz ve E-80 hattında 30-31 Ağustos kapanışları

30-31 Ağustos tarihlerinde, 04.30-19.00 saatleri arasında Beykoz ilçesi ve E-80 kara yolunda şu güzergâhlar trafiğe kapalı olacak: Göksu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Atatürk Bulvarı (iki yönlü) ve bu bulvara çıkan tüm yollar, Ege Sokak (iki yönlü), Küçüksu Caddesi, Kandilli ile Küçüksu Caddesi kesişimi, Körfez Caddesi ile Barış Manço Caddesi kesişimi arasında kalan Körfez Caddesi ve Cuma Yolu Caddesi.

31 Ağustos'ta öğleden sonra açılacak noktalar

31 Ağustos günü kapatılacak bazı noktalarda, 11.30'dan sonra trafik akışı yeniden sağlanacak: Şile Yolu Kuzey (D-016 kara yolu), Kadıköy ayrımları TEM (E-80) katılımı, Şile Yolu Güney (D-016 kara yolu) Ankara ayrımları TEM (E-80) katılımı ve Mithatpaşa Caddesi Ankara ayrımı TEM (E-80) katılımı.

TEM, FSM ve bağlantı yollarındaki kısıtlamalar

30-31 Ağustos tarihlerinde 05.00-11.30 saatleri arasında; TEM Güney Maslak ayrımından itibaren FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Sabiha Gökçen ayrımına kadar olan TEM Güney yol ve bu arada kalan TEM Güney yola bağlanan tüm yollar, TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı, Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi TEM Güney ayrımından, Yeni Riva yolundan gelen ve Anadolu Hisarı istikametine devam eden yol Kavacık Köprüsü'ne gelmeden ve TEM Kuzey Kavacık yan yol Anadolu Hisarı ayrımı trafiğe kapatılacaktır.

31 Ağustos Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kapanışları

31 Ağustos günü ayrıca; Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye bağlantı yolu TEM Güneyden TEM Kuzeye dönüş noktası, Şile yolu TEM Güneye her iki istikametten dönüş noktası, Çakmak katılım TEM Güneye dönüş noktası ve Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantı yolundan gelip TEM Kuzeye dönüş noktası trafiğe kapatılacaktır.

Sarıyer ve Büyükdere yönlendirmeleri

30-31 Ağustos tarihlerinde 04.30'dan etkinlik bitimine kadar Sarıyer ilçesi ve E-80 kara yolunda, Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinden TEM Güneye giden trafik TEM istikametine kapatılarak araçlar Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Öte yandan Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu-Levent istikametinden TEM Güneye giden trafik TEM istikametine kapatılacak ve araçlar Sarıyer istikametine sevk edilecek. Çilekli tesislerinden TEM Güneye giden akışta TEM istikametine araç trafiği verilmeyecek.

Alternatif güzergâhlar

Emniyet Müdürlüğü, etkinlik boyunca kullanılabilecek alternatif güzergâhları da açıkladı. 30-31 Ağustos 04.30-19.00 saatleri arasında Beykoz ve E-80 hattında kapanacak güzergâhlar için Mehmet Ali Birand Caddesi Kavacık istikameti, Küçüksu Caddesi Hekimbaşı Çiftlik Caddesi istikameti ve Üsküdar istikameti, Sadri Alışık Caddesi, Nişangah Caddesi ve Ömer Besim Caddesi istikameti kullanılabilecek.

05.00-11.30 saatlerinde kapatılacak FSM ve bağlantı yolları için TEM Güney'den gelen araçlar Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Levent ve TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi Etiler istikametine, Yeni Riva yolundan gelerek TEM Güney ve Anadolu Hisarı istikametine gitmek isteyen araçlar Kuzey FSM Köprü istikametine, TEM Kuzey yolundan gelip Anadolu Hisarı istikametine dönmek isteyenler ise FSM Köprüsü istikametine sevk edilecek.

31 Ağustos kapatmaları kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantı yolunu kullanacaklar TEM Kuzey ve Hekimbaşı istikametine, Şile yolundan gelen akış TEM Kuzey ve Ümraniye-Üsküdar istikametine, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantı yolundan gelen araçlar ise TEM Kuzey yola yönlendirilecek.

Ayrıca, 30-31 Ağustos 04.30'dan etkinlik bitimine kadar Sarıyer ilçesi ve E-80 kara yolunda kapatılacak noktalar için Büyükdere ve Uğur Mumcu caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek.