İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 1. Sanayi ve Teknoloji Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da Tarihi Toplantı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Birinci Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan bakanlar arasında Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Macaristan temsilcileri yer aldı. Toplantı, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşması ile başladı.

TDT Genel Sekreteri'nin Açılış Konuşması

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, açılış konuşmasında, "Bu tarihi toplantı, kardeş ülkelerimiz arasındaki işbirliği bağlarını güçlendirmeye yönelik çabalarımızda bir dönem noktasına işaret etmektedir. Her adımda halklarımızın refahına ve bölgemizin istikrarına katkıda bulunmaya devam ediyoruz," dedi.

Ömüraliyev ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın TDT'nin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu'na atıfta bulunarak ekonomik çeşitliliğin önemine dikkat çekti.

Bakanların Ortak Açıklamaları

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, toplantıda TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı ve Türk devletleriyle işbirliğinin önemini vurguladı: "TDT çerçevesinde ortak araştırma projelerinin desteklenmesi gerekiyor," dedi.

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, toplantının Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açtığını belirtti. "Burada uzun vadeli stratejilerin temellerini atmak için bir araya geldik," dedi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da Türk dünyasının sanayi ve inovasyon ilişkilerinin güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bir Sonraki Toplantı Bakü'de Yapılacak

Toplantı, Azerbaycan'da yapılacak olan bir sonraki buluşma için yapılan öneri ile sona erdi. Konuşmaların ardından toplantı bildirgesinin imza töreni gerçekleştirildi.