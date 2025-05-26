İstanbul'da 'Türkiye'de Etiyopya Günü' Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye ile Etiyopya arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve ülkenin kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'da 'Türkiye'de Etiyopya Günü' programı gerçekleştirildi.

Etiyopya Topluluk ve Dayanışma Derneği (ETODAD) ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından İstanbul’daki kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe diplomatlar, akademisyenler, iş dünyasından temsilciler, öğrenciler ve Türkiye’de yaşayan Etiyopyalılar katıldı.

Açılışta Önemli Mesajlar

Açılışta konuşan Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud, "Ülkemiz Etiyopya, sadece insanlığın doğum yeri değil aynı zamanda uzun bir devlet tarihine sahip, kendi alfabesini oluşturup dünyaya tanıtan, tarihi, doğal kaynakları, çeşitli kültürü ve sanatıyla zengin bir ülkedir. Bugün, Etiyopya'nın uzun tarihini ve mirasını kutlamak, birliğimizi ve sosyal bağlarımızı güçlendirmek için özel bir gündür." dedi.

Etiyopya ve Türkiye’nin 129 yıldır gelişen stratejik ilişkiye ve köklü geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Mahmud, "Türkiye ile ülkemiz arasındaki stratejik ortaklık kapsamında iki ülke arasında sık sık üst düzey ziyaretler gerçekleşmektedir. Başbakan Dr. Abiy Ahmed, Türkiye’yi üç kez, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ise Etiyopya’yı iki kez ziyaret etmiştir. İlişkilerimiz çok yönlüdür ve Türkiye’nin arabuluculuğunda imzalanan Ankara Deklarasyonu ile Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmazlığın barışçıl çözümüne önemli katkı sağlanmıştır." şeklinde konuştu.

Mahmud, Türkiye’de yaşayan Etiyopyalıları ve Etiyopya kökenlileri, halklar arası ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla Etiyopya’nın elçileri olarak çalışmaya çağırdı.

Etkinlikte Vurgulanan Değerler

ETODAD Başkanı Dr. İbrahim Abdella, "Kalplerimizin Etiyopya için attığı bugünde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada Etiyopya'mızın zengin kültürünü, sıcakkanlı insanlarını ve Türkiye ile olan değerli bağlarını kutlamak için toplandık. Etiyopya, binlerce yıllık köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve kahramanlık destanlarıyla dolu bir ülkedir. Bugün bu mirası birlikte yad etmek ve geleceğe umutla bakmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Etiyopya Dostluk Platformu Başkanı Oğuz Atalay, Türk şirketlerinin Etiyopya’daki yatırımlarına dikkati çekerek, bu yatırımların sadece Etiyopya’ya değil tüm Afrika kıtasının ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Etiyopya Dostluk Platformu İstanbul İl Temsilcisi Ahmet Çakır da etkinlik kapsamında yaptığı değerlendirmede, Türk şirketlerinin Afrika kıtasındaki çalışmalarının hem stratejik hem de sembolik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Etiyopya arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve ülkenin kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'da "Türkiye'de Etiyopya Günü" programı gerçekleştirildi. Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Türkiye ile Etiyopya arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve ülkenin kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'da "Türkiye'de Etiyopya Günü" programı gerçekleştirildi. Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.