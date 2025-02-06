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İstanbul'da Türkiye-Japonya Defilesi: Gelenek ve Modernliğin Buluşması

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kutlamaları İstanbul'da düzenlenen defile ile taçlandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:58
İstanbul'da Türkiye-Japonya Defilesi: Gelenek ve Modernliğin Buluşması

İstanbul'da "Gelenek ve Modernliğin Birleşimi: Türkiye-Japonya Defilesi" Düzenlendi

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da "Gelenek ve Modernliğin Birleşimi: Türkiye-Japonya Defilesi" etkinliği gerçekleştirildi. Defile, Tekfen Towerda yapıldı ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ile birçok davetli etkinliğe katıldı.

Bir Yıl Boyunca 200 Etkinlik

Başkan Kasahara, açılış konuşmasında 2024'ün, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu belirterek, Japonya hükümeti olarak bir yıl boyunca 200'den fazla etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti. İki ülke arasındaki dostluğun bu etkinliklerle kutlandığını vurgulayan Kasahara, Türk ve Japon toplumunun etkinliklere katılımının önemine dikkat çekti.

Dostluğun İleri Taşınması

Defilenin organizatörlerinden İslam ve Türk sanat tarihçisi Dr. Sumiyo Okumura, iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirmek amacıyla 2023 sonbaharında projeye başladıklarını belirtti. Sumiyo, defilede Japon kültürünün simgesi olan kimono, geleneksel Türk kıyafetleri kaftan ve üç etek ile yenilikçi modern tasarımların da sergileneceğini duyurdu.

Modern Moda ile Geleneksel Kültür

Bu defile ile iki ülkenin geleneksel kültürel mirasının nasıl modern modaya entegre edildiği ve yaşatıldığı anlatılacak. Sumiyo, Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun daha ileri taşınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Performans ile Renklendi

Etkinlikte, Kyogen tiyatro sanatçısı Ippei Shigeyama tarafından geleneksel Japon davulu Wadaiko performansı sergilendi ve bu performansın ardından defile gerçekleştirildi.

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