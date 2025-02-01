İstanbul'da Ukrayna-Türkiye Dostluk Etkinliği Düzenlendi

İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna-Türkiye dostluk etkinliği, acıların paylaşıldığı anlamlı anlara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:32
İstanbul'da Ukrayna-Türkiye Dostluk Etkinliği Düzenlendi

İstanbul'da Dostluk Geldi

İstanbul'da, Ukrayna-Türkiye Dostluk Konseri ve Kültürel Etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına özel bir beste seslendirildi. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın gölgesinde Ukraynaca eserler de müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Vali Yardımcısından Anlamlı Mesaj

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, son dönemde Ukrayna ve Türkiye milletleri arasındaki benzerlikleri vurguladı. "Bizim milletimiz de topraklarına saldırı olduğunda ülkesini terk etmedi, savaştı," diyen Can, Ukrayna'nın mücadelesinin, toprak ve devlet bütünlüğünü koruyarak devam edeceğini umduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Kahramanlığına Vurgu

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı da Ukrayna ile Türkiye arasında derin bağlar bulunduğunu anlattı. Yaycı, günümüzde Ukrayna'nın üçte birinin işgal altında olduğuna dikkat çekerek, "Ukraynalılar, erkekleri ve kadınlarıyla kahraman olduklarını göstermiştir," şeklinde konuştu. Ayrıca, savaş sırasında erkeklerin kadınları ve çocukları çevre ülkelere götürüp savaşa devam etmelerinin, onları diğer uluslardan ayıran bir karakteristik olduğunu belirtti.

Etkinlik, Ukrayna'ya özgü yöresel kıyafetlerin sergilendiği renkli anlara da ev sahipliği yaptı.

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