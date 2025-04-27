İstanbul'da Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı Gerçekleştirildi

İstanbul'da Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı Yapıldı

İstanbul, olası Marmara depremine hazırlık amacıyla, Ulusal Marmara Depremi Tatbikatını gerçekleştirdi. Bu tatbikat, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Katılan Kurumlar ve Personel

Tatbikata, 16 ilin sağlık teşkilatı katıldı. Tuzla, Pendik, Adalar, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatta, destek sağlık ekiplerinin afet sonrası sağlık hizmetlerini devralmasına yönelik sahada uygulamalar yapıldı.

Tatbikatta toplam 1826 personel ve 187 araç görev aldı. Bu ekipler arasında Sağlık Bakanlığı’ndan 75, İstanbul’dan 1025 ve destek illerden 726 personel yer aldı. Tatbikat, 30 hastane, 10 Aile Sağlığı Merkezi ve 12 Acil Müdahale Ünitesi'nde icra edildi.

Senaryo Gereği Yaralıların Tedavisi

Söz konusu tatbikat senaryosuna göre, depremde yaralanan 250 kişi enkazdan kurtarılıp hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner'in Açıklamaları

Tatbikatın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yaşanan deneyimlerin ardından planların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Güner, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul ekibinin bölgeye giderek önemli bir deneyim kazandığını belirtti.

Güner, “İstanbul’un sağlık hizmetinin, üretilen tıbbi hizmet puanının yüzde 40’ını ürettiği bir gerçek. Bu nedenle, olası depremler için kendi kendimize çözüm geliştirmemiz şart.” ifadelerini kullandı.

Sistematik ve Hızlı Müdahale İhtiyacı

Güner, sağlık çalışanlarının refleks halinde müdahale etmeleri gerektiğini ve dışarıdan gelen destek ekiplerinin de görev yerlerini ezberleyerek gelmelerinin önemine dikkat çekti.

Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu'nun Değerlendirmesi

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, tatbikatın başarılı olmasının mümkün olmadığını, ancak eksikliklerin belirlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. İstanbul’un ekonomik büyüklüğünün, nüfus yoğunluğunun Anadolu'daki bazı illerle kıyaslandığında çok daha fazla olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol da katıldı.

İstanbul'da, olası Marmara depremine yönelik hazırlanan İstanbul Sağlık Afet Eylem Planı kapsamında "Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı" yapıldı. Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce olası bir deprem sonrası sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için yapılan tatbikata, 16 ilin sağlık teşkilatı katıldı. Tatbikat değerlendirme toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu (sol 3) ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner (sol 4) katıldı.

İstanbul'da, olası Marmara depremine yönelik hazırlanan İstanbul Sağlık Afet Eylem Planı kapsamında "Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı" yapıldı. Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce olası bir deprem sonrası sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için yapılan tatbikata, 16 ilin sağlık teşkilatı katıldı. Tatbikat değerlendirme toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu (sol 3) ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner (sol 4) katıldı.