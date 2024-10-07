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İstanbul'da Uluslararası Hukuk Sempozyumu: İsrail-Filistin Gündemi

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Sempozyum, İsrail-Filistin meselesini hukuki ve insani boyutlarıyla tartıştı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:24
İstanbul'da Uluslararası Hukuk Sempozyumu: İsrail-Filistin Gündemi

İstanbul'da Önemli Sempozyum Gerçekleşti

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "İsrail-Filistin meselesi uzun yıllardır çözüm bekleyen bir çatışma olup, küresel barış açısından da önem taşıyor," dedi.

Sempozyumun Detayları ve Teması

Beyazıt'taki rektörlük binasında düzenlenen "1. Yılında Boyut Değişirken İsrail-Filistin Meselesi ve Uluslararası Hukuk Sempozyumu", uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail’in 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin’e yönelik saldırılarını ele aldı.

Çatışmanın İnsanlık Üzerindeki Etkileri

Zülfikar, uluslararası toplumun sessizliğinin adaletin sağlanması önünde önemli bir engel olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Masumların yaşam haklarının elinden alınması sadece Filistinlilere değil, tüm insanlığa karşı bir saldırıdır. Her milletin kendi topraklarına sahip çıkma hakkı vardır."

Küresel Tepki ve Hukuksuzluğa Dikkat Çekildi

İsrail hükümetinin uyguladığı hukuksuzluklara karşı dünyanın ortak bir ses çıkarması gerektiğini belirten Zülfikar, "Filistinlilerin ve Lübnanlıların yaşam haklarını savunmaları meşrudur,” dedi. Ayrıca, sempozyumun amacını şu şekilde açıkladı:

"İsrail Filistin meselesini, hukuki, sosyal ve insani boyutlarıyla ele almak ve çözüm önerileri üzerinde tartışmak istiyoruz."

Tarihsel Öneme Dikkat Çekildi

Prof. Dr. Zülfikar, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü hatırlatarak, tarihi olayların önemine vurgu yaptı. "Bu tarihler, benzer olayların yaşanmaması adına birer hatırlatmadır," dedi.

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