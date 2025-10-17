İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Şehirlerde Döngüsel Dönüşüm ve Stratejiler

Forumda kentlerde sıfır atık uygulamalarının yolları tartışıldı

İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" kapsamında, küresel atığın büyük bölümünü üreten kentlerde sıfır atık hedefinin gerçeğe dönüşmesi için gerekli politika ve iş birliği modelleri ele alındı.

Forum, Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında "Döngüsel Dönüşüme Öncülük Eden Şehirler" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panel: Deneyimler ve başarı örnekleri

Panelin moderatörlüğünü Yerel Yönetimler İçin Sürdürülebilirlik Konseyi (ICLEI) Döngüsel Kalkınma Başkanı Magash Naidoo üstlendi. Konuşmacılar arasında Arjantin'in Vicente Lopez Belediyesi Çevre Direktörü Gabriel Vannelli ile UN-Habitat Yürütücü Direktör Ofisi New York İrtibat Ofisi Yardımcı Direktörü Andre Dzikus yer aldı.

Gabriel Vannelli, atık yönetimindeki başarının teknoloji ve yatırımlardan çok vatandaşların sürece dahil olmasıyla yakalandığını vurguladı. Buenos Aires yakınlarında yürütülen projeyle şehirde 100 bin ton üzerinde organik atığın dönüştürüldüğünü belirten Vannelli, evde, mahallede ve meydanlarda kompost yapımı konusunda verilen eğitim ve ekipman desteğinin etkisine dikkat çekti. Vannelli, "Artık çöplüklerimizde 100 bin ton daha az atık var." ifadelerini kullandı.

Vannelli kompostlamanın aynı zamanda metan salımını önlediğini ve on yıl öncesine göre önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyleyerek, "On yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktadayız. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Şehirleri merkeze alan politikalar gerekliliği

Andre Dzikus kentleşmenin hızla arttığına dikkat çekerek, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağını hatırlattı. Dzikus, bunun 2,5 milyar insanın kırsaldan kente göçü anlamına geldiğini belirtti ve "Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak istiyorsak, şehirleri merkeze alan politikalar geliştirmeliyiz" dedi.

Dzikus ayrıca her yıl üretilen 2,2 milyar ton kentsel atığın yaklaşık yüzde 70'inin uygunsuz biçimde bertaraf edildiğini vurguladı. Atıkların çevreye karışmasının karbon emisyonlarını artırdığına işaret eden Dzikus, sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetiminde sistematik ve bütüncül çözümler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Forum, kentlerin döngüsel dönüşüm sürecinde kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında güçlendirilmiş iş birliklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

