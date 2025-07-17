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İstanbul'da Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesine Bir Zanlı Daha Yakalandı

Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetinde yeni bir zanlı, 20 suç kaydı ile gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 21:56
İstanbul'da Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesine Bir Zanlı Daha Yakalandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içinde bulunmasıyla ilgili soruşturma hızla sürüyor. Mithatpaşa Mahallesi'nde, 13 Temmuz'da yol kenarında meydana gelen olayın ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yeni bir gelişme kaydetti.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K, Maltepe'de gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri için götürüldü.

30 Temmuz'da gerçekleşen olayda, Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bulunmuştu. Yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği ve burada öldürülerek valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'daki yol kenarına atıldığı tespit edilmiştir.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler üzerine, eski polis memuru C.K dahil olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen bu kişilerin tamamı tutuklanmıştır.

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında...

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin bir zanlı daha gözaltına alındı.

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