DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,26 -0,2%
ALTIN
4.613,73 -1,12%
BITCOIN
4.444.297,99 0,94%

İstanbul'da uyum haftası trafik yoğunluğu: Sabah saatlerinde %62'ye çıktı

İstanbul'da okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası nedeniyle haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:23
İstanbul'da uyum haftası trafik yoğunluğu: Sabah saatlerinde %62'ye çıktı

İstanbul'da uyum haftası trafik yoğunluğu: Sabah saatlerinde %62'ye çıktı

Okul servisleri yola çıktı, ana arterlerde araç yoğunluğu arttı

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında başlayan uyum haftası nedeniyle, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için eğitimin başladığı haftanın ilk iş gününde kent genelinde trafik yoğunluğu artıyor.

Sabah saatlerinden itibaren yollara çıkan araçlar ve okul servisleri, özellikle ana arterlerde akışı yavaşlattı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe mevkisinden başlayan yoğunluk aralıklarla Maltepe'ye kadar etkili oluyor. Karşı yönde ise Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir civarında, Edirne yönünde ise Sultanbeyli ile Dudullu arasında yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Uzunçayır'a kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki akış ise Ataşehir'e kadar uzuyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk dikkat çekiyor. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Esenyurt, Mahmutbey gişeleri ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde de trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Cep Trafik verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine kadar yükseldi.

İstanbul'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime başladığı haftanın ilk iş...

İstanbul'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime başladığı haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunun Ankara yönünde Cevizlibağ mevkisinde yoğunluk gözleniyor.

İstanbul'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime başladığı haftanın ilk iş...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eda Nur Kaplan ile Canlandırmalı Eğitim Modellemesi
2
Samsunlu Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek 2025-2026 Av Sezonunu Açtı
3
TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?
4
Tekirdağ'da Feci Kaza: Pikaba Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Türkiye Ekonomisi 2. Çeyrekte Yıllık %4,8 Büyüdü
7
Güney Kore, 15 Yıl Sonra Kuzey'e Yönelik 'Propaganda' Radyosunu Durdurdu

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025