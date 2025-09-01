İstanbul'da uyum haftası trafik yoğunluğu: Sabah saatlerinde %62'ye çıktı

Okul servisleri yola çıktı, ana arterlerde araç yoğunluğu arttı

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında başlayan uyum haftası nedeniyle, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için eğitimin başladığı haftanın ilk iş gününde kent genelinde trafik yoğunluğu artıyor.

Sabah saatlerinden itibaren yollara çıkan araçlar ve okul servisleri, özellikle ana arterlerde akışı yavaşlattı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe mevkisinden başlayan yoğunluk aralıklarla Maltepe'ye kadar etkili oluyor. Karşı yönde ise Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir civarında, Edirne yönünde ise Sultanbeyli ile Dudullu arasında yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Uzunçayır'a kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki akış ise Ataşehir'e kadar uzuyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk dikkat çekiyor. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Esenyurt, Mahmutbey gişeleri ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde de trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Cep Trafik verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine kadar yükseldi.

