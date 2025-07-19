İstanbul'da Uyuşturucu Kullanan Taksi Şoförü Yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu İddiasıyla Taksi Şoförü Yakalandı

İstanbul'da, aracında uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir taksi şoförü hakkında, adli süreç başlatıldı. Şoför, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarıyla karşı karşıya kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve "Kimyasal madde içtiği düşünülen taksici kendinden geçti." şeklindeki paylaşımlar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, kimliği tespit edilen A.K. (49) isimli sürücü, Güngören Posta Caddesi'nde yakalandı.

Yakalamanın ardından sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak ve belediye ruhsatının askıya alınması maddeleri gereğince 10 bin 260 lira para cezası kesildi. Ayrıca, aracının otoparka çekilmesine karar verildi.

İşlemleri tamamlanmasının ardından, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen A.K.'den kan ve idrar örnekleri alındı. Şüpheli hakkında başlatılan adli işlem süreci devam ediyor.

İstanbul'da aracında uyuşturucu kullandığı öne sürülen taksi şoförü hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.