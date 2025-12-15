DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Gözaltı, 1 Ton 144 Kilo Ele Geçirildi

İstanbul’da bir ayda düzenlenen operasyonlarda 1 ton 144 kilo uyuşturucu ve 6 milyon 888 bin 480 hap ele geçirildi; 26 şüpheliden 22’si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:24
İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Gözaltı, 1 Ton 144 Kilo Ele Geçirildi

İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Gözaltı, 1 Ton 144 Kilo Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçen miktarlar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ay içinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonlarda büyük çapta uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 144 kilo uyuşturucu madde ve 6 milyon 888 bin 480 adet hap ele geçirildi.

Operasyonlar, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli ilçelerinde gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 6 milyon 153 bin 500 sentetik ecza hap, 601 bin 380 adet extacy, 523 kilo 434 gram metamfetamin, 435 kilo 292 gram skunk, 176 kilo 920 gram kokain, 133 bin 600 captagon hap, 8 kilo 750 gram AM-2201 türü tasarım uyuşturucu ve 192 kilo 640 gram katkı maddesi bulunuyor. Toplamda bildirildiği üzere ele geçen uyuşturucu miktarı 1 ton 144 kilo ve 6 milyon 888 bin 480 hap olarak kayda geçti.

Adli süreç

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi, geri kalan 22 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 26 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 26 gözaltı

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Şampiyon Motosikletçi Özgür Çapacı, Bayındır'da Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
7
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri