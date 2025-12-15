İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Gözaltı, 1 Ton 144 Kilo Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçen miktarlar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ay içinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonlarda büyük çapta uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 144 kilo uyuşturucu madde ve 6 milyon 888 bin 480 adet hap ele geçirildi.

Operasyonlar, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli ilçelerinde gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 6 milyon 153 bin 500 sentetik ecza hap, 601 bin 380 adet extacy, 523 kilo 434 gram metamfetamin, 435 kilo 292 gram skunk, 176 kilo 920 gram kokain, 133 bin 600 captagon hap, 8 kilo 750 gram AM-2201 türü tasarım uyuşturucu ve 192 kilo 640 gram katkı maddesi bulunuyor. Toplamda bildirildiği üzere ele geçen uyuşturucu miktarı 1 ton 144 kilo ve 6 milyon 888 bin 480 hap olarak kayda geçti.

Adli süreç

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi, geri kalan 22 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

