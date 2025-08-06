İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları Sonrası 20 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatıyla mücadele etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

10 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Çatalca, Kartal ve Esenler'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda toplamda 20 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan aramalarda, 159 kilo 800 gram skunk, 41 kilo 880 gram metamfetamin, 50 kilo 600 gram eroin, 72 kilo 480 gram kokain, 12 kilogram reçine esrar ile 133 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürü'nden Açıklama

Adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, personeline başarılarından dolayı teşekkür etti. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizi zehirlemeye, ailelerimizi parçalamaya çalışan hiçbir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Geleceğimizi çalmaya çalışan bu karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 159 kilo 800 gram skunk, 41 kilo 880 gram metamfetamin, 50 kilo 600 gram eroin, 72 kilo 480 gram kokain, 12 kilogram reçine esrar ile 133 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda), operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, bilgi aldığı personeli tebrik etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 159 kilo 800 gram skunk, 41 kilo 880 gram metamfetamin, 50 kilo 600 gram eroin, 72 kilo 480 gram kokain, 12 kilogram reçine esrar ile 133 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda), operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, bilgi aldığı personeli tebrik etti.