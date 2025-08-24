İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 218 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda 218 kilogram metamfetamin ile 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.