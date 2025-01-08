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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 242 Hap Ele Geçirildi

Pendik'te yapılan uygulamada 242 uyuşturucu hap bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 02:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 02:27
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 242 Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Pendik'teki güvenlik uygulamasını denetlerken, durdurulan bir otomobilde 242 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli, F.K. ve B.A., gözaltına alındı.

Uygulamanın Ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Çamçeşme Mahallesi'nde eş zamanlı bir genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması düzenledi. Uygulama sırasında, aranan 25 şüpheli ve çeşitli suçlardan firari 15 hükümlü de yakalandı.

Yapılan Diğer Ele Geçirmeler

Uygulama sonucunda 1 tabanca, 26,3 gram narkotik madde ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Ayrıca, 189 araca toplamda 1 milyon 367 bin 528 lira idari para cezası kesildi ve 4 araç trafikten men edildi.

Kumar İle İlgili İşlemler

Uygulama kapsamında yoklama kaçağı olarak aranan 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunun yanı sıra, 1 iş yerinde ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan da işlem gerçekleştirildi.

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