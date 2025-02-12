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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da uyuşturucu madde satışıyla ilgili operasyonda 3 kişi gözaltına alındı; büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:48
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde satışı ile suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün gelen ihbar üzerine hemen harekete geçildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda, M.K. adlı şüpheli, ihbar edilen adresten çıkarken yakalanırken, diğer iki şüpheli R.N. ve E.E. ekipler tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ticareti ile bağlantılı olduğu düşünülen 28 bin 335 lira para bulundu. Ayrıca, adreste gerçekleştirilen aramada çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde, ruhsatsız silah ve 121 mermi, 4 hassas terazi, şeffaf kilitli poşetler ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan öğütücü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Uyuşturucu ile mücadeledeki bu adım, İstanbul'daki madde bağımlılığı ve suçla mücadele sürecine önemli bir katkı sağlıyor.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki...

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde, ruhsatsız silah ve 121 mermi, 4 hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde yapımında kullanılan öğütücü ve 3 telefon ele geçirildi.

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